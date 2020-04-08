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Общество | Оперштаб: Не у всех пациентов с COVID-19 вирусная пневмония

08.04.2020|12:27
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Оперативный штаб Пензенской области подтвердил 1 выявленный случай заболевания коронавирусом по состоянию на 8 апреля.

«Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 52 случая в целом. В реанимации двое на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пациентов удовлетворительное, стабильное. Не у всех пневмонии, есть подтвержденные пациенты с симптоматикой ОРВИ. Таких на порядок больше, чем тех, у кого диагностирована вирусная пневмония», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее она называла ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркивала, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден, рассматриваются все сценарии развития.

В центре спецвидов медицинской помощи лечение получают 50 зараженных. Один из заболевших - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 12:38|

penzainform.ru писал(a):

Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.
прямо святая!!!

Гость|08.04.2020 12:39|

penzainform.ru писал(a):

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.
Эту фразу нужно прикрепить в топе всех главных страниц буртасских новостных порталов.

Гость|08.04.2020 12:41|

Черемушкина - главный медицинский специалист?

Гость|08.04.2020 12:41|

А почему молчит первый зам. председателя правительства области Рябихина, курирующая здравоохранение???

Гость|08.04.2020 12:45|

Но не у всем с ОРВИ делают тесты.

Гость|08.04.2020 12:45|

Гость писал(a):

А почему молчит первый зам. председателя правительства области Рябихина, курирующая здравоохранение???
Ждёт когда к ней с обысками придут. Скроо новый увлекательный фильм по рентв выйдет про эту особу.

Гость|08.04.2020 12:46|

К сожалению, умерла еще одна пензячка

Гость|08.04.2020 12:50|

А я Дина Черемушкина! 52, сидим дома все друзья!

Гость|08.04.2020 12:57|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А почему молчит первый зам. председателя правительства области Рябихина, курирующая здравоохранение???
Ждёт когда к ней с обысками придут. Скроо новый увлекательный фильм по рентв выйдет про эту особу.
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Имя: Гость
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