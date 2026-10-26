Работы на мостах через Сердобу полностью завершены

Общество

Работы на мостах через Сердобу полностью завершены
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Два моста через реку Сердобу в Малосердобинском районе введены в эксплуатацию. Об этом сообщили в региональном минстрое в понедельник, 26 октября.

Оба сооружения находятся на дороге регионального значения Марьевка - Новое Демкино - Нижний Новгород - Саратов. Одно построено в 1975 году, другое - в 1981-м, общая протяженность - 117,4 м.

На мостах в селах Липовка и Новое Демкино отремонтировали полотно, консольные части, опоры, конусы, уложили асфальт, сделали сопряжение с насыпью подходов, заменили барьерное и перильное ограждения, обустроили водоотводы.

Работы на мостах через Сердобу полностью завершены

В августе на переправах открыли движение по одной полосе. Сейчас проехать можно по всем.

До конца года должны закончить ремонт мостов в Бессоновском, Шемышейском, Земетчинском, Малосердобинском, Камешкирском и Колышлейском районах. Один из них, на подъезде к селу Большая Ижмора Земетчинского района, уже ввели в эксплуатацию.

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