26 октября погода в Пензенской области не изменится

Общество

26 октября погода в Пензенской области не изменится
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26 октября в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем ртутные столбики поднимутся к +10...+15. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

К ночи на вторник прогнозируется -4...+1, осадки также не предвидятся. Ветер, не меняя направления, слегка усилится - до 5-10 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что погоду в регионе до 26-го числа определяет антициклон.

В старину пасмурное безветренное утро считалось предвестником хорошей погоды, холодное предупреждало о скорой зиме, а красные облака, по примете, приносили с собой дожди.

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