В Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

Общество

В Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
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В последние дни октября, с 27-го по 30-е число, в Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Об этом предупредили в Приволжском УГМС.

Причина в том, что в ближайшее время в регионе ожидается малооблачная погода без осадков.

Ранее сообщалось о продлении в области пожароопасного сезона. Он начался 10 апреля и должен был завершиться 15 октября, однако из-за сложной обстановки дату окончания перенесли на 28-е число.

«Пожалуйста, будьте особенно осторожны! Государственные лесные инспекторы усиливают патрулирование, но ваша внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности крайне важны.

Если вы заметили лесной пожар или возгорание вблизи лесных массивов, немедленно звоните по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8 (800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 8 (8412) 62-84-50», - обратился минлесхоз к населению.

Практически ежедневно в регионе регистрируются возгорания сухой травы и мусора на открытой территории. Такие ЧП, по данным МЧС, вызваны неосторожным обращением с огнем и могут привести к печальным последствиям.

В прошлом году пожароопасный сезон продлился с 25 марта по 15 октября. Количество возгораний по сравнению с 2024-м сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных ЧП удалось избежать.

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