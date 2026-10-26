В лунинскую больницу устроились 2 врача и 2 медсестры

На работу в Лунинскую районную больницу устроились сразу 4 новых специалиста: врачи стоматолог и рентгенолог и 2 медсестры.

«Для нашей больницы это не просто статистика, это решение проблемы доступности медицинской помощи. Мы с особым теплом встречаем новых медиков», - подчеркнул главврач Ким Кушаев.

Двое из новичков - уроженцы Лунинского района.

Стоматолог Наталья Жданова из села Большой Вьяс окончила ПГУ и в сентябре 2026-го стала участницей программы «Земский доктор».

Медсестра Полина Мишина родилась в поселке Лунино, в 2023-м она поступила в Пензенский медицинский колледж и после учебы вернулась на малую родину.

«Видеть, как наши земляки, получив образование, осознанно выбирают путь возвращения домой - лучшая награда для главного врача», - отметил Ким Кушаев.

В региональном минздраве напомнили, что в целом в 2026 году ожидается трудоустройство в больницы около 600 медицинских работников, в том числе 300 врачей.