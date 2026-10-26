В УЖКХ не знают, что впрыскивали в деревья у «Электромеханики»

В городском управлении ЖКХ не знают, чем закончилась проверка МВД по факту впрыскивания неизвестной жидкости в деревья в сквере у «Электромеханики» на Южной Поляне. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос PenzaInform.ru, полученном из ведомства.

«По вопросу поврежденных зеленых насаждений в сквере у АО «Электромеханика» на пересечении улиц Калинина и Свердлова сообщаем, что Управлением ЖКХ г. Пензы в адрес УМВД России по г. Пензе было направлено письмо о проведении проверки по указанному факту в соответствии с действующим законодательством РФ. Результаты проверки в адрес Управления ЖКХ г. Пензы не поступали. Иной информацией по данному факту не располагаем», - говорится в документе.

11 июня прохожие заметили, как в сквере у «Электромеханики» двое мужчин под руководством женщины просверливают отверстия в стволах и что-то туда впрыскивают. Горожане предположили, что так хотят убить растения.

Жидкость впрыскивали в липы и клены, не старые, не аварийные, сообщили пензенцы.

На заседании комиссии в гордуме 17 июня заместитель начальника УЖКХ Александр Савенков сообщил: сотрудники управления отреагировали на информацию и отправились на место с проверкой.

По его словам, за полгода до того некие лица обратились в управление за разрешением на вырубку этих деревьев, но получили отказ - растения признали здоровыми, находящимися в удовлетворительном состоянии.

«Сейчас полиция разбирается, кто впрыскивал, причастны ли эти лица», - добавил чиновник.

Тогда же, в июне, пензенцы сообщили, что деревья у «Электромеханики» со стороны улиц Гоголя и Красная Горка уже погибли. По словам читателя PenzaInform.ru, прошлой осенью там тоже сверлили отверстия и что-то в них закачивали.