В Тамале поликлинику оснащают системами безопасности

В Тамалинской участковой больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники, начатый в июне. Здание построено в 1988 году и с тех пор обветшало.

На данный момент готовность здания составляет 61%, сообщили в областном минздраве. Строители закончили отделку на 2-м этаже в 3 блоках, прием пациентов там уже идет.

«Мы поэтапно вводим отремонтированные площади в эксплуатацию, чтобы не останавливать оказание медицинской помощи жителям района», - пояснил директор медучреждения Вадим Суслин.

На 1-м этаже 1-го блока монтируют системы безопасности - автоматическую пожарную сигнализацию и видеонаблюдение в холлах и коридорах.

После завершения этих работ рабочие приступят к отделке оставшихся помещений.