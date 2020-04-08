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Общество | В Пензенской области подтвердился еще один случай заражения COVID-19

08.04.2020|10:50
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По данным на 8 апреля, в Пензенской области выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб. Общее количество заболевших стало равняться 52.

7 апреля оперативный штаб сообщал сразу о 19 инфицированных. Возраст пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Тогда же впервые уточнили, жители каких районов региона подхватили новую коронавирусную инфекцию: случаи подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1).

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркнула, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 10:56|

Люди , не ведитесь на эту хрень ,новости об этом вирусе страшнее самого вируса , это обычный орви

Гость|08.04.2020 10:59|

Гость писал(a):

Люди , не ведитесь на эту хрень ,новости об этом вирусе страшнее самого вируса , это обычный орви
Какое наказание последует за этот фейк?

Гость|08.04.2020 11:01|

Постройте в Пензе КРЕМАТОРИЙ,как обещали. А трудности нам не страшны!!!

Гость|08.04.2020 11:02|

Почему у нас так медленно выздоравливают? Что с бабулей? Давно вроде бы болеет.

Гость|08.04.2020 11:02|

Покинули топ-10 по РФ.

Гость|08.04.2020 11:04|

А пензенской оперштаб воды, или чего другого, в рот набрал?

Гость|08.04.2020 11:04|

Бабулю 11 апреля выписать должны, так как она заболела 24 марта

Гость|08.04.2020 11:06|

Гость писал(a):

Покинули топ-10 по РФ.
надо строчно вернуться в десятку.

Беги скорее, бегай вокруг КИМа, может поймаешь себе пару бактерий.

Гость|08.04.2020 11:07|

Гость писал(a):

так как она заболела 24 марта
а 1 больная прихворнула 15 марта и выписали 4 апреля новостили.

Гость|08.04.2020 11:07|

А Лисина никого не заразила , почему в новости нет информации про неё ?

Гость|08.04.2020 11:08|

Бабуля не захочет покидать стены больницы. Почти всех заражённых на неё свалили.

Гость|08.04.2020 11:10|

Гость писал(a):

Гость|08.04.2020 11:07|

А Лисина никого не заразила

да кто нам скажет как и чо

Гость|08.04.2020 11:13|

не выздоравливают, потому, что срок течения заболевания 21 и более дней, И ИВл менее 2 недель не эфеективна

Гость|08.04.2020 11:17|

Черемушка!!!!

Гость|08.04.2020 11:18|

Мляя, я уже в двери не влезаю. Прыгать дома, полы скрипят перед соседями не хорошо.

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Имя: Гость
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