08.04.2020 | 10:50

По данным на 8 апреля, в Пензенской области выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб. Общее количество заболевших стало равняться 52.

7 апреля оперативный штаб сообщал сразу о 19 инфицированных. Возраст пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Тогда же впервые уточнили, жители каких районов региона подхватили новую коронавирусную инфекцию: случаи подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1).

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина назвала ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркнула, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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