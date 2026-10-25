Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Пензенская епархия отправила еще 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области. Оттуда распределяется помощь бойцам группы «Север».

В состав гуманитарной помощи вошли продукты (140 кг копченого сала, 20 кг печени, кофе, сладости, выпечка, консервы), одежда, обувь, маскировочные сети, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, влажные полотенца, лекарства и многое другое.

Собрать груз помогли прихожане храмов Пензы и поселка Победа, свой вклад внес Троицкий женский монастырь.

В епархии выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.

Об отправке предыдущей партии гуманитарного груза стало известно 23 сентября.