В 5 населенных пунктах региона ожидаются перебои в телевещании

В ближайшую неделю в 5 населенных пунктах региона возможны кратковременные перерывы телерадиовещания из-за профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В селе Павловка Никольского района с 10:00 до 16:00 в понедельник, 26 октября, возможно прекращение трансляций программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплексов.

В Спасске такие же перебои вероятны 27-го числа в тот же временной промежуток.

В Шемышейке профилактические работы намечены на 28 октября, в Тамале - на 29-е. С 10:00 до 16:00 в обоих поселках будут проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплексов.

В Пачелме профилактику проводят с 21-го числа. До 6 ноября ожидаются перебои в трансляциях «Радио России» с 8:00 до 17:00.

«Общее время отключений составит не более 32 часов», - уточнили в РТРС.

Возможно также смещение графиков из-за неблагоприятной погоды.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».