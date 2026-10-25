Стало известно, где в Пензе отключат свет 26 октября

На понедельник, 26 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Заводской район, Веселовка, Ахуны, Терновка и отдельные дома на улицах Кирова и Московской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, 13, 26, 28, 41, 50, 53, уч. 5;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 396,399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 504, 511, 514, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9, 23.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ударная, 21, 23;

- ул. Фрунзе, 36, 38, 40;

- ул. Беляева/Фрунзе, 21/42;

- Ахунский переезд, 6, 35, 37;

- Блокпост 718 км, 5, 7;

- Кордон Сурка, стр. 2, 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, стр. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 23в, 27, 31, 31а, 31в, 33, 35, 36, 37;

- ул. Молодогвардейская, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60.

С 10:00 до 17:00 ожидаются перебои на улицах Зеленодольской, Аксакова, Ижевской, Вологодской, Орловской, Ставропольской, в 1, 2 и 3-м Вологодских проездах, в 1-м Ставропольском проезде и в СТ «Здоровье-1» (номера строений не уточняются).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Башмаковская, 1-25, 27-29, 31, 33, 35;

- ул. Ивановская, 13, 15, 15а, 15Б, 17, 19, 38, 38а;

- ул. Кишиневская, 1-10;

- ул. Колышлейская, 1, 1а, 1Б, 1в, 3-6, 8, 10-36;

- ул. Ростовская, 58, 60, 62-76, 79, 81, 85-95 (нечетные);

- ул. Челябинская, 1а, 9, 11.

С 13:00 до 16:00 прервется подача электричества в дома № 52 на ул. Кирова и № 67 на Московской.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.