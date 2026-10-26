Опубликован график отключения света в Пензе 27 октября

На понедельник, 26 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Барковка, Заводской район, Ахуны, Маяк, Шуист и отдельные дома на улицах Свердлова, Богданова и Ялтинской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у: 865, 911;

- СНТ «Весна-1», уч.: 66, 96;

- СНТ «Восход», 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч.: 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч.: 356,364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-

156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.: 4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ударная, 21, 23;

- ул. Фрунзе, 36, 38, 40;

- ул. Беляева/Фрунзе, 21/42;

- Ахунский переезд, 6, 35, 37;

- Блокпост 718 км, 5, 7;

- Кордон Сурка, стр. 2, 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, стр. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 23в, 27, 31, 31а, 31в, 33, 35, 36, 37;

- ул. Молодогвардейская, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Богданова, 33, 46, 50, 50а, 52;

- ул. Свердлова, 25, 28, 32, 41;

- ул. Ялтинская, 17.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Автономная 18, 20;

- ул. Первомайская, 8, 12, 14.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Астраханская, 2-12 (четная);

- ул. Карьерная, 1-14, 14а, 16;

- ул. Котовского, 1-11 (нечетные), 15-33 (нечетные), 33а, 34, стр. 38;

- 2-й пр-д Котовского, 3-6, 8, 9, 11, 13-15, 17-20, 24, 26, з/у 1; 3-й пр-д Котовского, 5, 11;

- ул. Ново-Озерная, 2, 3а, 5, 7, 7Б, 9, 11;

- ул. Ново-Прогонная, 1-17;

- ул. Озерная, 1-39 (нечетные);

- Озерный пер., 1, 1а, 3, 3а, 4-9;

- ул. Осипенко, 2-7, 7а, 9;

- Прогонный пр-д, стр. 17, 23;

- ул. Светлополянская, 6, 8, 8Б;

- ул. Чапаева, 13, 13/1, 15-25, 27-41;

- ул. Щорса, 2-11, 14-23, 25, 27, 27а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.