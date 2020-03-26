26.03.2020 | 10:02

Жители Пензенской области, имеющие право на новую выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, начнут получать ее в июне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, социального развития и демографии региона.

Для оформления этой меры социальной поддержки нужно будет в июне обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе - 9 544 рубля. Размер пособия составит половину от величины прожиточного минимума для детей (9 817 рублей) - 4 908,5 рубля.

По предварительной оценке, получателями нового пособия в Пензенской области станут 14 352 детей. Выплата будет установлена на календарный год, а начисление произведут за период с 1 января 2020 года.

«По вопросам предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-201-60-86», - напомнили в минтруде.

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