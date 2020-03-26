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Общество | Выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет пензенцам начнут в июне

26.03.2020|10:02
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Жители Пензенской области, имеющие право на новую выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, начнут получать ее в июне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, социального развития и демографии региона.

Для оформления этой меры социальной поддержки нужно будет в июне обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе - 9 544 рубля. Размер пособия составит половину от величины прожиточного минимума для детей (9 817 рублей) - 4 908,5 рубля.

По предварительной оценке, получателями нового пособия в Пензенской области станут 14 352 детей. Выплата будет установлена на календарный год, а начисление произведут за период с 1 января 2020 года.

«По вопросам предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-201-60-86», - напомнили в минтруде.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.03.2020 10:38|

Документы какие необходимо представить?

Гость|26.03.2020 11:43|

А президент вчера сказал начать выплачивать в апреле, как понимать?

Имя: Гость
Комментарий:

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