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Общество | Редакция PenzaInform.ru вновь подготовила подборку новостей недели

21.12.2019|12:59
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Редакция портала PenzaInform.ru подготовила ставшую уже традиционной информационную подборку о самых интересных и важных событиях, произошедших на уходящей неделе.

Первая новость: 31 декабря в Пензенской области объявлено нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Решение он принял по результатам опроса, проведенного в Instagram. 92% респондентов высказались за выходной в канун Нового года, 8% - против.

Следующий информационный повод - возможная реконструкция монумента «Глобус», о которой задумались городские власти. Хорошо известный каждому жителю Пензы арт-объект давно устарел. Горожанам хотелось бы видеть один из символов областного центра обновленным.

Завершают дайджест кадры с места трагического ДТП, случившегося у Арбековского поста ГИБДД 15 декабря. Столкнулись ВАЗ-2114, Renault Sandero, Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В страшной аварии 4-летний мальчик, ехавший в ВАЗе, погиб на месте, а управлявшая машиной женщина была госпитализирована. Предполагаемый виновник аварии, водитель Nissan, скрылся с места ДТП. На следующий день его нашли повешенным.

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Гость|21.12.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

Следующий информационный повод - возможная реконструкция монумента «Глобус», о которой задумались городские власти.
Верните "Пролетарии всех стран соединяйтесь", реконструкторы

Гость|21.12.2019 13:49|

А не новость ли то, что воспитателей детских садов губернатор обязал работать и 28 декабря, и 31 декабря, в угоду частнкиаам!!! Вот вам и выходной 31 декабря!!!! Или это лишь для его свиты?????

Гость|21.12.2019 14:07|

Гость писал(a):

Вот вам и выходной 31 декабря!!!!
и в пятерочке тоже работаем

Гость|21.12.2019 14:18|

Гость писал(a):

Верните "Пролетарии всех стран соединяйтесь", реконструкторы
И идите воровать в другое место.

Имя: Гость
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