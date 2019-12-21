21.12.2019 | 12:59

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила ставшую уже традиционной информационную подборку о самых интересных и важных событиях, произошедших на уходящей неделе.

Первая новость: 31 декабря в Пензенской области объявлено нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. Решение он принял по результатам опроса, проведенного в Instagram. 92% респондентов высказались за выходной в канун Нового года, 8% - против.

Следующий информационный повод - возможная реконструкция монумента «Глобус», о которой задумались городские власти. Хорошо известный каждому жителю Пензы арт-объект давно устарел. Горожанам хотелось бы видеть один из символов областного центра обновленным.

Завершают дайджест кадры с места трагического ДТП, случившегося у Арбековского поста ГИБДД 15 декабря. Столкнулись ВАЗ-2114, Renault Sandero, Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В страшной аварии 4-летний мальчик, ехавший в ВАЗе, погиб на месте, а управлявшая машиной женщина была госпитализирована. Предполагаемый виновник аварии, водитель Nissan, скрылся с места ДТП. На следующий день его нашли повешенным.