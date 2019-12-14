14.12.2019 | 19:10

В субботу, 14 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года.

Опрос размещен в разедел «Сториз». «Нужен ли выходной 31 декабря?» - так сформулирован вопрос.

За час голосования кнопку «Да» нажал 91 человек, «Нет» - 9.

В ноябре губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, но лишь для чиновников. Сейчас законопроект о введении выходного дня 31 декабря обсуждается депутатами Госдумы.