Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 дек 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Общество | Губернатор спросил у пензенцев, нужен ли выходной в последний день года

14.12.2019|19:10
Печать

В субботу, 14 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерев на своей странице в Instagram попросил жителей региона проголосовать за или против дня отдыха в последний день года.

Опрос размещен в разедел «Сториз». «Нужен ли выходной 31 декабря?» - так сформулирован вопрос.

За час голосования кнопку «Да» нажал 91 человек, «Нет» - 9.

В ноябре губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, но лишь для чиновников. Сейчас законопроект о введении выходного дня 31 декабря обсуждается депутатами Госдумы.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
0
0
0
0
 
Гость|14.12.2019 19:23|

Надо сокращать праздники а не увеличивать.

Гость|14.12.2019 19:25|

Жвачкину нужно жевать.. Вот и нужен выходной ему.. А Пенза находится в лидерах по бедности по этому надо работать...

Гость|14.12.2019 19:31|

Гость писал(a):

Надо сокращать праздники а не увеличивать.
Чиновников бездельников нужно сокращать как минимум для начала в 2 раза.

Гость|14.12.2019 19:34|

Нужно навести порядок на пешеходных переходах,что бы не убивали и не калечили людей. А будет 31 выходной или нет - это не актуально. Производительности никакой в этот день на производствах. Торговля сама регулирует выходные.

Гость|14.12.2019 19:44|

Гость писал(a):

Нужно навести порядок на пешеходных переходах
Тоже нужно,посему их число нужно сократить и убрать с опасных мест !

Гость|14.12.2019 19:45|

Нужно сделать 8 января рабочим а 31 декабря выходной.

Гость|14.12.2019 19:45|

Не об этом надо думать!!!+ свет на улицах и на дорогах в тёмное время нужен, отсюда ДТП и увечья, когда будет светлее на этих местах????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте