В Пензе перевозчика оштрафуют за закрытые двери автобусов

Общество

В пятницу, 10 апреля, специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу общественного транспорта в микрорайоне Лугометрия.

Нарушения выявили на троллейбусном маршруте № 7, а также автобусных № 54, 66, 70 и 130: для посадки пассажиров водители открывали не все двери.

Кроме того, проверяющие отметили, что на линию выпустили грязные троллейбусы № 7 и автобусы № 66 и 70.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов перевозчикам ООО «Универсал Сервис», ООО «АТП «Меркурий» и ООО «Транспорт Пензы» направлены требования (претензия) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ.

Ранее специалисты проверили работу маршрута № 25. Они установили, что перевозчик не выполнил вечерние рейсы от конечной остановки «Центральный рынок». Оказалось, что автобусы сошли с линии из-за поломок.

