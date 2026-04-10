В выходные в Пензенской области станет теплее

В предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под преобладающим влиянием циклонических вихрей южного происхождения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в Приволжском УГМС.

«В регион продолжит поступать более теплый и влажный воздух. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, в дневные часы местами не исключены и грозы», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим немного повысится.

Так, днем в субботу воздух прогреется до +15 градусов, в воскресенье до +16. В понедельник подует северный ветер, уличные термометры покажут уже максимум +13 градусов.

Эта рабочая неделя также была дождливой из-за атлантических вихрей. В отдельные дни наблюдалось усиление ветра.