В Пензе завершился областной конкурс «Учитель года»

В пятницу, 10 апреля, в Пензе прошел последний день областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2026».

Как сообщили в региональном минобре, участники продемонстрировали свои навыки и педагогический опыт во время серии испытаний.

7 и 8 апреля состоялись конкурсные уроки. Педагоги продемонстрировали свое владение методикой преподавания предмета и умение работать с детьми. Жюри оценивало качество подачи учебного материала, организацию образовательной деятельности и результаты учеников.

9-го и 10-го числа конкурсанты провели так называемые воспитательные события - мероприятия, направленные на развитие у детей личностных качеств, формирование гражданской позиции, укрепление духовно-нравственных ценностей. В этих испытаниях оценивалось умение педагогов создавать условия для самореализации учеников и их социализации.

Сейчас жюри подводит итоги конкурса. Победителей и призеров объявят в понедельник, 13 апреля, в Доме офицеров.

Ранее сообщалось, что в финал вышли 15 педагогов из различных населенных пунктов области. Список можно посмотреть по ссылке.

