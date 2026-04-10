В Пензенской области закупят 1 800 доз вакцины от сибирской язвы

Пензенский областной центр спецвидов медицинской помощи (КИМ) планирует приобрести вакцину для профилактики сибирской язвы.

Соответствующий электронный аукцион стартовал на портале госзакупок в пятницу, 10 апреля.

На 528 066 рублей предполагается заказать 1 800 доз лиофилизата для приготовления суспензии по 293,37 рубля за штуку.

В срок до 30 ноября поставщик обязан будет предоставлять вакцину в течение 5 рабочих дней по заявке центра.

Сибирская язва - это особо опасное инфекционное заболевание, чаще всего поражающее кожный покров, реже легкие и кишечник.