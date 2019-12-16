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Общество | Пензенскому «Глобусу» хотят придать современный и привлекательный вид

16.12.2019|17:41
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В Пензе задумались о реконструкции арт-объекта «Глобус». Вопрос об обновлении достопримечательности затронул губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 16 декабря.

К главе региона обратился житель Саратова, который побывал в Пензе и посетовал на то, что городской арт-объект находится в нелучшем состоянии.

«Действительно, это наша достопримечательность, одна из визитных карточек Пензы. Можно сделать его значительно лучше, подключить промышленные предприятия, чтобы «Глобус» модернизировать, придать ему более современный и привлекательный вид», - поставил цель Иван Белозерцев.

Арт-объект был установлен в областном центре в 1972 году. Это инженерное сооружение высотой 13 м и диаметром 8 м является уникальным.

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Гость|16.12.2019 17:57|

penzainform.ru писал(a):

чтобы «Глобус» модернизировать, придать ему более современный и привлекательный вид
Ни первый раз инициатива с "Глобусом". Поставьте рядом танк. Фундаментально получится.

Гость|16.12.2019 17:58|

penzainform.ru писал(a):

затронул губернатор Иван Белозерцев
Сначала танк, теперь Глобус. Чота я вам не доверяю. Достройте сначала цирк.

Гость|16.12.2019 18:06|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе задумались о реконструкции арт-объекта «Глобус». Вопрос об обновлении достопримечательности затронул губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 16 декабря.
Своё создай на свои средства,а это трогать не надо!!!Это памятник ушедшей эпохи ,визитная карточка города времён СССР.

Гость|16.12.2019 18:12|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев.
За что не возмётесь - становится только хуже. Что вы ещё не изуродовали, может хватит?

Гость|16.12.2019 18:31|

ПИПЕЦ ГЛОБУСУ ТЕПЕРЬ. Руки прочь от Пензенской достопримечательности.

Гость|16.12.2019 18:34|

Глобус должен быть из бордюров, тогда это будет уникальный артобъект

Гость|16.12.2019 18:37|

За что ни возьмётся всё через жопу. Прочь руки крюки от глобуса.

Гость|16.12.2019 18:41|

Иван бурлит от идей в понедельник))

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