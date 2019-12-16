16.12.2019 | 17:41

В Пензе задумались о реконструкции арт-объекта «Глобус». Вопрос об обновлении достопримечательности затронул губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 16 декабря.

К главе региона обратился житель Саратова, который побывал в Пензе и посетовал на то, что городской арт-объект находится в нелучшем состоянии.

«Действительно, это наша достопримечательность, одна из визитных карточек Пензы. Можно сделать его значительно лучше, подключить промышленные предприятия, чтобы «Глобус» модернизировать, придать ему более современный и привлекательный вид», - поставил цель Иван Белозерцев.

Арт-объект был установлен в областном центре в 1972 году. Это инженерное сооружение высотой 13 м и диаметром 8 м является уникальным.