Закон о тишине: в регионе хотят изменить правила для новостроек

Закон о тишине: в регионе хотят изменить правила для новостроек
В Пензенской области планируется сократить срок, в который на новостройки не распространяется закон о тишине. С такой инициативой выступает прокурор региона Дмитрий Горшков. Ее рассмотрят на ближайшей сессии Заксобра.

По местным правилам выполнять шумные работы запрещено ежедневно в период с 13:00 до 15:00; с понедельника по четверг - с 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00; в течение всего дня в воскресенье и праздники (кроме 3, 4, 5, 6 и 8 января).

Сейчас эти требования не распространяются на многоквартирные дома, дома блокированной застройки и общежития, со дня ввода в эксплуатацию которых прошло менее 2 лет.

Так как в прокуратуру поступает много жалоб от граждан, страдающих от повышенного шума в этот период, срок предлагается сократить до 6 месяцев.

В случае принятия изменений закон в новой редакции вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

