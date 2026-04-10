В белинской больнице отремонтируют приемное отделение

В приемном отделении Белинской районной больницы начался капитальный ремонт, сообщили в пятницу, 10 апреля, в региональном минздраве.

Подрядчику предстоит выполнить шпаклевку и облицовку плиткой стен, полностью заменить электропроводку и дверные проемы, сделать плиточные полы в режимных кабинетах.

Эстетический вид отделения должен существенно улучшиться.

«Начиная с 2024 года в Белинской районной больнице уже отремонтированы: фасад, мягкая кровля, входная группа, пятый этаж и правое крыло четвертого этажа лечебного корпуса, диагностические кабинеты», - рассказали в минздраве.

Кроме того, больница получила медицинское оборудование на сумму свыше 20 млн рублей.

