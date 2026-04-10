Банк «Кузнецкий» сможет выдавать гарантии в пользу налоговых органов

Банк «Кузнецкий» вошел в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям для выдачи банковских гарантий в пользу налоговых органов, который формируется Министерством финансов РФ на основании строгих критериев устойчивости.

Налоговая гарантия - эффективный механизм, дающий возможность компаниям и индивидуальным предпринимателям получить отсрочку по уплате налоговых платежей. Грамотно выстроенный график уплаты позволяет бизнесу избегать штрафных санкций и одновременно не изымать средства из оборота, а направлять их на текущую деятельность или инвестиционные проекты.

«Включение банка в реестр Минфина подтверждает высокую надежность кредитной организации и доверие к нам со стороны государства. Расширение наших полномочий дает клиентам больше гибкости в вопросах налогообложения. Мы предлагаем сопровождение, которое упрощает сложные финансовые процедуры и позволяет руководителям сосредоточиться на развитии своих предприятий, опираясь на поддержку регионального банка», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

