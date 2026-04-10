Начался поиск подрядчика для ремонта поликлиники на ул. Парковой

Общество

На капитальный ремонт поликлиники на улице Парковой (Маяк) готовы потратить 185 000 000 рублей. Процедура по поиску подрядчика была запущена на портале госзакупок в пятницу, 10 апреля.

Работы планируется провести в два этапа, с 18 мая 2026 года по 31 декабря 2027-го.

Поликлиника была построена в 1969 году, с тех пор капремонт в ней не проводился ни разу.

Горожане неоднократно жаловались на бедственное состояние медучреждения. В апреле 2025 года прокуратура провела там проверку.

Выяснилось, что в восстановлении нуждаются покрытие пола и стен, крыльца основного входа и запасного выхода, фасад по всему периметру. Кроме того, в правом крыле здания просел бетонный пол, деформировались и пошли трещинами стены и потолочное покрытие.

На время проведения ремонта поликлинику закроют, так как совместить работы с приемом пациентов невозможно. Помощь им окажут в других местах.

«Медицинский персонал будет переведен в амбулатории, входящие в состав поликлиники № 4, по адресам: ул. Ново-Казанская, 2а; ул. Антонова, 14; ул. Конструкторская, 13, - и в профилакторий по адресу: поселок Ахуны, ул. Грибоедова, 2Б», - сообщили ранее в областном минздраве.

