Губернатор вручил жилищные сертификаты аграриям

В пятницу, 10 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил жилищные сертификаты и ключи от квартир работникам агропромышленного комплекса (АПК).

Выплату на покупку или строительство жилья предоставили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Поддержку получили 14 семей работников АПК и социальной сферы.

«Впервые выдаем квартиры в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который является частью действующего с 2025 года нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ключи вручил 5 сотрудникам Пензенского государственного аграрного университета», - отметил глава региона в своем канале мессенджера МАХ.

Всего с 2020 года благодаря государственной поддержке жильем обеспечили 146 семей сельских специалистов.