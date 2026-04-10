Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 11 апреля

11 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -1...+4 градуса, местами пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +10...+15 градусов, осадки окажутся уже более интенсивными, возможна гроза. К ночи на воскресенье прогнозируется 0...+5, в большинстве районов ожидается небольшой дождь.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в эти выходные Пензенская область попадет под преобладающее влияние циклонических вихрей южного происхождения, температурный режим немного повысится.

В старину подмечали: гром 11 апреля сулит холод.