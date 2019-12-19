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Общество | Журналист 11 канала побывала на пресс-конференции с Владимиром Путиным

19.12.2019|18:58
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«Сегодня я хотела спросить президента о судьбе регионального телевидения, а именно о том, будет ли третий мультиплекс (или четвертый, может быть) и когда», - рассказала журналист 11 канала Марьям Бахтеева.

Этот вопрос глава государства так и не услышал: времени для всех желающих лично адресовать президенту свое сообщение не хватило. Но возможностью обратиться к Владимиру Путину во время ежегодной большой пресс-конференции ведущая «Наших новостей» на 11 канале все-таки воспользовалась. Приехала в столичный Центр международной торговли, куда со всей страны и из-за рубежа прибыли почти две тысячи журналистов. Каждому было о чем спросить российского лидера.

«Перед нами сейчас новые цели - 200 млрд долларов товарооборот, поэтому мне интересно, как Президент Российской Федерации видит перспективы», - отметила журналистка Ван Ю Юн (Китай).

На пресс-конференцию журналисты начали собираться затемно, за несколько часов до начала общения с президентом. Разумеется, армию представителей прессы принимающая сторона оставить голодной не могла. Для них приготовили шикарные столы, на которых были бутерброды с салями и огурцами, с томатами, с неркой, а также булочки с маком, осетинские пироги и много чего еще.

В подобном формате Путин общается с представителями средств массовой информации уже 15-й год подряд.

Антон Верницкий, журналист Первого канала, не пропустил ни одну.

«Повезет в лучшем случае 40-50, это элемент везения. И не верьте тому, что обязательно кремлевский пул задаст вопрос, - не все в пуле задают вопросы», - пояснил он.

Юлия Измайлова приезжает на пресс-конференцию пятый год подряд. Как выяснилось, президент любит блондинок: в третий раз его взгляд упал на главного редактора пензенского еженедельника «Молодой ленинец».

«Владимир Владимирович, пенсионеры переживают: индексация выше уровня инфляции в Федеральном законе «О пенсии» прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию? И не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?» - спросила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

«Нет, я уже сказал, что никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится. И даже не обсуждается», - ответил Владимир Путин.

После общения с президентом Юлия Измайлова пояснила: «Вообще, говорят, бог троицу любит, поэтому надежда была, что третий раз все-таки состоится».

В этом году пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 25 минут. За это время были заданы десятки вопросов. Тематика самая разная: пенсионная и коммунальная реформы, внешняя политика, санкции, здравоохранение и многое другое.

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Гость|19.12.2019 19:18|

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня я хотела спросить президента о судьбе регионального телевидения, а именно о том, будет ли третий мультиплекс (или четвертый, может быть) и когда», - рассказала журналист 11 канала Марьям Бахтеева.
Для жителей города это самый животрепещущий вопрос?

Гость|19.12.2019 19:21|

Кто это мультиплекс?

Гость|19.12.2019 19:22|

Сегодня я хотела спросить президента о судьбе регионального телевидения,

Нам это как собаке пятая нога . Плевать на всё .

Гость|19.12.2019 19:23|

Гость|19.12.2019 19:21|

Кто это мультиплекс?

Это резиновые женские трусым , из интим магазина .

Гость|19.12.2019 19:35|

Гость писал(a):

«Сегодня я хотела спросить президента о судьбе регионального телевидения, а именно о том, будет ли третий мультиплекс (или четвертый, может быть) и когда», - рассказала журналист 11 канала Марьям Бахтеева.

Для жителей города это самый животрепещущий вопрос?

Кому нужны эти мультиплексы в эпоху интернета? Если уж так хочется тв каналы посмотреть, то можно установить любой ip-тв плеер на свой телевизор и смотреть тысячи каналов со всех стран мира за чисто символические 1-2$ в месяц.

Гость|19.12.2019 19:42|

Премию, в отличии от Измайловой из МЛ, не получит. Да и вопрос ничтожный.

Гость|19.12.2019 19:43|

Животрепещущий вопрос хотела задать Марьям! Без него никак! Только царь и может на него ответить! И что людей смешить? Беззубый абсолютно этот канал.

Гость|19.12.2019 19:50|

Зато не голодная. Смешно - я хотела, но не получилось, что ещё не получилось - поведайте, сколько новостей будет.

Гость|19.12.2019 19:52|

penzainform.ru писал(a):

будет ли третий мультиплекс (или четвертый, может быть) и когда
Думаю с вероятностью 99% не будет ни третьего ни 4 мультиплекса. Дополнительные мультиплексы требуют дополнительного финансирования. Кому мало существующих 20 каналов, давно уже провели себе кабельное или спутниковое тв. А те кто довольствуются существующими двумя мультиплексами, тем по большей части и не надо больше каналов. Так что в увеличении количества мультиплексов нет никакой реальной необходимости.

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