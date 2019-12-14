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Общество | Пензенские новогодние ели поедут в Ставропольский край

14.12.2019|15:49
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Хвойные деревья, выращенные в Пензенской области, на новогодних праздниках украсят дома и квартиры жителей столицы Ставропольского края.

С 15 по 31 декабря в городе будут работать красочно оформленные елочные базары. Всего в Ставрополе откроют 43 площадки, на которых будут торговать новогодними деревьями.

«Поставки ели, сосны и пихты запланированы из Ульяновской, Кировской, Пензенской областей, из Пермского края и Башкирии. Цены зависят от разных факторов, но, по предварительным данным, стоимость составит от 400 рублей за дерево», - сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В прошлом году молодые сосны и ели из Сурского края отправились в Крым - их заказали в Евпатории. Их продавали по цене от 300 до 500 рублей за метр. Кроме того, пензенские елочки приглянулись и москвичам, покупавшим их по цене от 1 000 рублей за метр.

В Пензе елочные базары официально начали свою работу 7 декабря. Всего открыто 84 точки, которые будут действовать до 31 декабря. Цена на хвойные деревья - 300 рублей за метр.

Вместе с тем в Пензенской области с 15 декабря будет усилена охрана деревьев хвойных пород.

Источник — фото с сайта ставрополь.рф
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Гость|14.12.2019 16:25|

что, своим не смогли впарить желтизну...повезете в Ставрополь?

Имя: Гость
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