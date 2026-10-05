С понедельника, 5 октября, в Кузнецке стартовал отопительный сезон. Тема стала главной в повестке совещания, состоявшегося в местной администрации в этот же день.

Ресурс подали во все социальные объекты города: школы, детские сады, больницы, учреждения культуры.

«Подача тепла в жилой фонд будет осуществляться в соответствии с погодными условиями - текущая неделя по прогнозам теплая, поэтому планируется начать подключение домов ориентировочно с 12 октября», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе дата старта отопительного сезона пока не определена.

«Мы внимательно отслеживаем изменения температурного режима. Впереди опять потепление, к субботе прогнозируется днем до +19. Технологически к старту сезона город готов, подача тепла будет зависеть от погодных условий», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов на планерке 5 октября.