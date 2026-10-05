В Кузнецке стартовал отопительный сезон

Общество

В Кузнецке стартовал отопительный сезон
Печать
Max

С понедельника, 5 октября, в Кузнецке стартовал отопительный сезон. Тема стала главной в повестке совещания, состоявшегося в местной администрации в этот же день.

Ресурс подали во все социальные объекты города: школы, детские сады, больницы, учреждения культуры.

«Подача тепла в жилой фонд будет осуществляться в соответствии с погодными условиями - текущая неделя по прогнозам теплая, поэтому планируется начать подключение домов ориентировочно с 12 октября», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе дата старта отопительного сезона пока не определена.

«Мы внимательно отслеживаем изменения температурного режима. Впереди опять потепление, к субботе прогнозируется днем до +19. Технологически к старту сезона город готов, подача тепла будет зависеть от погодных условий», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов на планерке 5 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
отопление ресурс кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!