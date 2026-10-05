Председатель Пензенского областного суда вышел в отставку

Общество

Председатель Пензенского областного суда вышел в отставку
Печать
Max

В понедельник, 5 октября, 56-летний председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов вышел в почетную отставку. На этом посту он проработал 10 лет.

Виктор Трифонов был утвержден в должности 13 июля 2016 года соответствующим указом Президента РФ Владимира Путина с 6-летним сроком полномочий. В 2022-м его назначили на пост повторно.

С февраля 2011-го он являлся зампредом областного суда, а с декабря 2015-го исполнял обязанности председателя.

На этом посту он в свое время сменил Алексея Шишкина, ставшего председателем Арбитражного суда Северокавказского округа.

В областном суде отметили, что под руководством Виктора Трифонова неизменно демонстрировался высокий стандарт правосудия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
увольнение назначение должность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!