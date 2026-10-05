Председатель Пензенского областного суда вышел в отставку

В понедельник, 5 октября, 56-летний председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов вышел в почетную отставку. На этом посту он проработал 10 лет.

Виктор Трифонов был утвержден в должности 13 июля 2016 года соответствующим указом Президента РФ Владимира Путина с 6-летним сроком полномочий. В 2022-м его назначили на пост повторно.

С февраля 2011-го он являлся зампредом областного суда, а с декабря 2015-го исполнял обязанности председателя.

На этом посту он в свое время сменил Алексея Шишкина, ставшего председателем Арбитражного суда Северокавказского округа.

В областном суде отметили, что под руководством Виктора Трифонова неизменно демонстрировался высокий стандарт правосудия.