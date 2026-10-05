На нескольких улицах в Ахунах отключили холодную воду

Общество

На нескольких улицах в Ахунах отключили холодную воду
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В понедельник, 5 октября, в пензенском микрорайоне Ахуны временно ограничили водоснабжение. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 11:47.

Причина - работы на участке водопровода на Пристанской, 7.

В зону отключения попали:

- ул. Ягодная, 11 (школа № 19), 21, 9, 21а;

- ул. Зеленая;

- ул. Школьная;

- ул. Вильямса;

- ул. Мичурина, 2, 8, 16/2, 21а;

- ул. Спартаковская, 18, 26;

- ул. Питомниковая;

- ул. Грибоедова;

- ул. Входная;

- ул. Коннозаводская.

Снабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, сообщили ресурсники.

UPD: в 13:49 стало известно о возобновлении подачи воды.

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хвс отключение ресурс
 
 
 
 
 

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