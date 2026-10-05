На нескольких улицах в Ахунах отключили холодную воду

В понедельник, 5 октября, в пензенском микрорайоне Ахуны временно ограничили водоснабжение. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 11:47.
Причина - работы на участке водопровода на Пристанской, 7.
В зону отключения попали:
- ул. Ягодная, 11 (школа № 19), 21, 9, 21а;
- ул. Зеленая;
- ул. Школьная;
- ул. Вильямса;
- ул. Мичурина, 2, 8, 16/2, 21а;
- ул. Спартаковская, 18, 26;
- ул. Питомниковая;
- ул. Грибоедова;
- ул. Входная;
- ул. Коннозаводская.
Снабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, сообщили ресурсники.
UPD: в 13:49 стало известно о возобновлении подачи воды.