В Заречном объявили старт отопительного сезона

В Заречном со среды, 7 октября, запустят отопление в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения, сообщил глава города Алексей Костин в соцсетях во вторник, 6-го числа.

Чиновник получил много сообщений от зареченцев о том, что дети мерзнут. После жалоб сделали замеры температуры, которые подтвердили: она значительно опустилась.

«В таких условиях оставлять детей и пациентов без тепла нельзя. Поэтому я принял решение: с 7 октября запускаем отопление в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения. Сегодня завершим все подготовительные работы, а завтра тепло придет в эти учреждения», - написал Костин.

Ресурс в жилой фонд, по словам главы города, подадут согласно нормативам, когда среднесуточная температура опустится до нужного уровня (то есть будет на отметке ниже +8 градусов 5 дня подряд).

Ранее стало известно, что 5 октября стартовал отопительный сезон в Кузнецке. Ресурс подали во все социальные объекты города: школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. В домах горожан батареи нагреются, ориентировочно, c 12-го числа.