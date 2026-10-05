Проверку системы оповещения перенесли на 9 октября

Тестирование системы оповещения в Пензенской области, изначально запланированное на 7 октября, пройдет в пятницу, 9-го числа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Проверка состоится в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне.

Сигнал «Внимание всем!» будет подаваться с 10:40. В регионе запустят электросирены и громкоговорители, по радио и телевидению пройдет сообщение о проверке.

«Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике!» - обратились к пензенцам в МЧС.

Идти в укрытие во время тестирования системы не требуется. Услышав сирену, нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию. Подобные проверки проводятся дважды в год - в марте и октябре.