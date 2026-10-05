На рабочей неделе пензенцев ждут погодные качели

Стартовавшая рабочая неделя напомнит жителям Пензенской области качели, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 5 октября.

«Причина тому - изменение поля атмосферного давления в течение периода. Ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температурный фон останется в пределах климатической нормы.

В светлое время суток с каждым днем будет становиться чуть теплее - от +9...+14 градусов в начале недели до +16 в пятницу.

По ночам столбики термометров станут опускаться до +3...+8 градусов.