В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

В областном центре работники «Пензавтодора» готовят клумбы к будущему весенне-летнему сезону. Об этом сообщили в понедельник, 5 октября, в городской администрации.

Специалисты обновляют чернозем, чтобы создать оптимальные условия для роста цветов.

Грунт улучшают в скверах «Кукушка» и «Копилка пословиц», на площадях Ленина и Маршала Жукова, возле памятника Первопоселенцу.

На прошлой неделе работники управления ЖКХ собирали отжившие однолетники.

Они очистили клумбы в скверах «Могилевский дворик», «Кукушка», имени А. С. Пушкина и В. Г. Белинского, у стелы «Добрый ангел мира» и памятника Первопоселенцу, около памятного знака «Орден Победы», монумента «Самолет» и на площади Ленина.