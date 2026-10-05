В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

Общество

В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем
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В областном центре работники «Пензавтодора» готовят клумбы к будущему весенне-летнему сезону. Об этом сообщили в понедельник, 5 октября, в городской администрации.

В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

Специалисты обновляют чернозем, чтобы создать оптимальные условия для роста цветов.

В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

Грунт улучшают в скверах «Кукушка» и «Копилка пословиц», на площадях Ленина и Маршала Жукова, возле памятника Первопоселенцу.

В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

На прошлой неделе работники управления ЖКХ собирали отжившие однолетники.

В центре Пензы в цветниках обновляют чернозем

Они очистили клумбы в скверах «Могилевский дворик», «Кукушка», имени А. С. Пушкина и В. Г. Белинского, у стелы «Добрый ангел мира» и памятника Первопоселенцу, около памятного знака «Орден Победы», монумента «Самолет» и на площади Ленина.

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