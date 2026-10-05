6 октября в Пензенской области пройдет дождь

Во вторник, 6 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +3...+8 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Днем синоптики обещают +9...+14. В ночь на среду будет +4...+9 градусов, в прогнозе небольшой дождь местами.

В народном календаре 6 октября - Ираида Спорная. На Руси подмечали: если в это время мало грибов и много орехов, зима будет суровой.

Прогноз погоды на рабочую неделю можно посмотреть здесь.