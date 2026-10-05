На 10 октября в Пензе запланирован общегородской субботник

10 октября в Пензе состоится общегородской субботник. Он завершит месячник по благоустройству, стартовавший в областном центре, как и во всем регионе, 7 сентября.

За почти 30 дней в городе ликвидировали 113 навалов мусора. На полигон вывезли свыше 7 500 кубометров твердых коммунальных отходов, уточнили в мэрии.

В ближайшие дни продолжат эту работу, а также определят, на каких общественных территориях пройдут уборка и другие мероприятия по благоустройству в субботу.

«От каждого района предложите площадки, которые требуют нашего внимания. Пригласим к участию муниципальных служащих и всех желающих, инвентарем обеспечим», - поручил подчиненным глава Пензы Олег Денисов на совещании в понедельник, 5 октября.

На общегородском субботнике перед Днем России инициативных жителей собирали в сквере Студенческих отрядов на Кулибина, в районе велотрека на Медицинской, в сквере «Проводы» на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской, а также у подвесного моста через Суру.