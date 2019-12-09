09.12.2019 | 12:21

В Пензе начали работать первые елочные базары. Пункты продажи новогодних красавиц открылись в областном центре в субботу, 7 декабря.

Приобрести деревце уже можно на проспекте Строителей, 170, улице Клары Цеткин, 25 и 55, Мира, 43, Калинина, 93, Пушкина, 15. В общей сложности должны начать функционировать 84 торговые точки. С полным списком елочных базаров можно ознакомиться здесь.

«Жители города могут приобрести новогодние сосны по цене от 300 рублей за метр. Кроме того, будут предоставляться дополнительные услуги - продажа сопутствующих товаров, подгонка ствола под крестовину и доставка хвойного дерева на дом», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии предупредили, что при покупке товара в легальных торговых точках клиент имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также бумаги, подтверждающие происхождение и безопасность товара.