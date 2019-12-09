Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.78  |  $  63.98

Общество | В мэрии Пензы озвучили стоимость сосен на елочных базарах

09.12.2019|12:21
Печать

В Пензе начали работать первые елочные базары. Пункты продажи новогодних красавиц открылись в областном центре в субботу, 7 декабря.

Приобрести деревце уже можно на проспекте Строителей, 170, улице Клары Цеткин, 25 и 55, Мира, 43, Калинина, 93, Пушкина, 15. В общей сложности должны начать функционировать 84 торговые точки. С полным списком елочных базаров можно ознакомиться здесь.

«Жители города могут приобрести новогодние сосны по цене от 300 рублей за метр. Кроме того, будут предоставляться дополнительные услуги - продажа сопутствующих товаров, подгонка ствола под крестовину и доставка хвойного дерева на дом», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии предупредили, что при покупке товара в легальных торговых точках клиент имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также бумаги, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2019 12:43|

Жителям Пензы не нужен новый год, цены дорожают на все и вне нового года, нам не интересно.

Гость|09.12.2019 12:47|

Запчасти дорожают хлеще вашей жратвы,вот где расстройство!

Гость|09.12.2019 12:47|

С новым годом! С новой властью, ой, с новым счастьем! ;)

Гость|09.12.2019 12:47|

Пора на Жигули пересаживаться.

Гость|09.12.2019 12:49|

Гость писал(a):

Пора на Жигули пересаживаться.
Не патриот. Надо на маршрутки с автобусами. Транспортников поддерживать)))))

Гость|09.12.2019 12:51|

Гость писал(a):

Жителям Пензы не нужен новый год, цены дорожают на все и вне нового года, нам не интересно.
+498751

Гость|09.12.2019 12:52|

penzainform.ru писал(a):

В мэрии предупредили, что при покупке товара в легальных торговых точках клиент имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также бумаги, подтверждающие происхождение и безопасность товара.
Ссылка на фотошоп ниже)))

Гость|09.12.2019 12:59|

А онлайн-кассы у этих торгашей есть или это незаконная торговля?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!