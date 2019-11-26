26.11.2019 | 13:10

В Пензе с 12 декабря начнут работать елочные базары. Всего в областном центре торговля новогодними красавицами будет вестись по 84 адресам.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, базары разместятся на улице Красной, 3, Свердлова, 11, Пушкина, 43а, 15, и в месте ее пересечения с Бекешской, на улице Кулакова, 10, Карпинского, 1а, 2, 8, 37, 39, Островского, 70Б, Суворова, 166, Коммунистической, 35, на перекрестках Бакунина и Ставского, Горького и Урицкого, на проспекте Строителей, 25, 37, 40, 60а, 64, 67, 80а, 97, 134а, 154а, 170, и проспекте Победы, 6, 17, 24, 99, 109, 126.

Жители Западной Поляны смогут приобрести елку на улице Мира, 6 и 43, и Ленинградской, 1, Южной Поляны - на Калинина, 93, и Лобачевского, 11. В микрорайоне ГПЗ базары откроются на улице Антонова, 9а, 15, 26, 31, 47, Пархоменко, 8, Новоказанской, 12, 18а, в Арбекове – на улице Кронштадтской, 1, Минской, 8, Бородина, 13, Лядова, 32 и 36, Ладожской, 109, Рахманинова 27, 41, на Шуисте – на улице Клары Цеткин, 13, 25, 55, и Чаадаева, 29, 93а.

В Терновке елки будут продавать на улице Терновского, 92, 164, Экспериментальной, 7, Терешковой, 6, Токарной, 16, Ивановского, 148. В Заводском районе – на улице Циолковского, 3, Гагарина, 28, Шмидта, 4.

Также елочные базары откроются на 8 Марта, 7а и 25, Кижеватова, 21, Воронова, 18, Луначарского, 8, 10, 42, 53а, Герцена, 7, Аустрина, 152Б, 139, Коннозаводской, 2в, 65 лет Победы, 3, Бийской, 8, Тепличной, 15, и в районе улицы Новоселов, 115.

«Администрация города рекомендует жителям города покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, где имеется вся необходимая информация о происхождении и качестве хвойных деревьев», - добавили в мэрии.

В 2018 году в областном центре елки начали продавать 8 декабря. Всего открылось 88 точек.