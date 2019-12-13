13.12.2019 | 09:10

С воскресенья, 15 декабря, в Пензенской области начнут проходить рейды для пресечения незаконных рубок, перевозки и продажи хвойных деревьев в предновогодний период.

Планируется организовать посты, где станут дежурить работники лесного хозяйства вместе с сотрудниками полиции и ГИБДД, а также определить маршруты передвижения автомобильных патрулей по лесам. Особое внимание будет уделено охране приближенных к населенным пунктам лесных насаждений, которые чаще всего подвергаются набегам браконьеров.

Операция по охране хвойных продлится до 31 декабря 2019 года.

«За незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф от 3 000 до 4 000 рублей для граждан, от 20 000 до 40 000 рублей - для должностных лиц и от 200 000 до 300 000 рублей - для юридических лиц. Кроме того, елочному браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева, - от 1 500 до 2 000 рублей за штуку», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

За незаконную заготовку нескольких деревьев грозит уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

«Приобретайте елки только через торговую сеть. Не рубите самовольно ели и сосны, не покупайте у случайных продавцов», - обратился к жителям региона министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.