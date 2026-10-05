Более 13 000 педагогов региона получают страховую пенсию досрочно

В Пензенской области более 13 000 педагогических работников получают страховую пенсию досрочно, около половины из них продолжают трудиться. Об этом региональное отделение СФР сообщило в понедельник, 5 октября, когда отмечается День учителя.

Учителя и воспитатели имеют возможность выйти на пенсию в любом возрасте при наличии не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), если после выработки 25-летнего стажа на полной ставке прошло 60 месяцев и более.

С 2024 года на таких же условиях уйти на заслуженный отдых могут тьюторы, инструкторы по физкультуре и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

«Если преподаватель выработал 25-летний педагогический стаж в 2026 году, то право на досрочное оформление пенсии у него наступит в 2031 году. При этом педагоги могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо уйти из профессии», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

В специальный стаж включаются периоды не только педагогической работы, но и обучения по программам повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования, если в это время работодатель уплачивал страховые взносы.

Средний размер пенсии в Пензенской области в 2026 году составляет 23 120 рублей.

Год назад сообщалось, что страховую пенсию, назначенную досрочно, получают 12 895 работников сферы образования региона. 5 798 из них продолжают трудиться.