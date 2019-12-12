12.12.2019 | 14:39

10 декабря были подведены итоги Национальной банковской премии - 2019. Банк «Кузнецкий» занял второе место в номинации «Лучший банк моего города».

Банк «Кузнецкий» выразил благодарность всем, кто нашел время и отдал за него свой голос.

«Спасибо, что не остались равнодушными и поддержали нас. Занять такое высокое место среди достойных конкурентов получилось только благодаря Вам!» - обратились к пензенцам представители банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.