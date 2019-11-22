Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 ноя 2019|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  63.87

Общество | Школьник из Пензы победил в конкурсе, рассказав миру о Спутнике

22.11.2019|17:10
Печать

В Общественной палате РФ подвели итоги Второго международного конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России». Церемония награждения состоялась в Москве во вторник, 19 ноября.

Победу в номинации «Видеопрезентация» одержал Иван Орлов. Школьник из Пензы рассказал о своем самом любимом месте - Городе Спутнике.

«Спутник расположен на берегу озера, здесь есть пляжи, чистый песок, набережная, тропа здоровья, парк с аттракционами. Больше всего мне нравятся фонтаны, которые рвутся в небо и падают брызгами на брусчатку. За рекой здесь есть темный лес, который мне кажется сказочным, как и все это место», - поделился Иван в своей презентации.

«Спутник - любимое место нашей семьи, поэтому мы даже не обсуждали варианты, про что снять ролик для конкурса. Хочется поблагодарить «Термодом»: компания узнала, что мы участвуем в конкурсе, и стала спонсором нашей поездки в Москву на финал», - рассказал папа Ивана Дмитрий Орлов.

Конкурс «Расскажи миру о своей России» - это проект по патриотическому воспитанию детей и формированию дружественных международных связей, юные авторы рассказывают своим сверстникам за рубежом об интересных моментах из жизни нашей страны. В этом году участие в конкурсе приняли ребята из 85 регионов России и 23 стран, они прислали на суд жюри 1 956 работ.

Лучшие, в том числе ролик о Спутнике, будут показаны в Совете Федерации, Государственной Думе РФ, в Общественной палате РФ, Российской академии образования, Государственном центральном музее современной истории России, Русском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Московском педагогическом государственном университете.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!