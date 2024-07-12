В Спутнике квартиру можно купить с беспроцентной рассрочкой на 3 года

12.07.2024 | 16:42

В уже сданных корпусах «Атлас» и «Мира» жилого комплекса «Созвездие» действует программа беспроцентной рассрочки * на 3 года. Первый взнос - от 30%.

«Даже после отмены льготной ипотеки делаем все, чтобы вы не откладывали мечту о собственной квартире», - прокомментировали запуск программы специалисты холдинга «Термодом».

При желании на любом из этапов можно оформить оставшуюся сумму выплат в ипотеку. Все предыдущие платежи будут учтены.

Чтобы узнать больше о программе, нужно позвонить в офисы продаж «Термодома» по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

* Беспроцентная рассрочка предоставляется ООО «СЗ «Созвездие» без удорожания стоимости квартиры, право собственности регистрируется после завершения выплат.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.