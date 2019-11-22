22.11.2019 | 14:09

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова выступила с докладом на тему развития коммерческого персонала на цифровом форуме «Территория продаж».

В нем приняли участие более 400 человек - успешные владельцы фирм, сотрудники отделов продаж, HR. Организаторами стали компания «1С-Битрикс» и интегратор «Smart Бизнес». Мероприятие состоялось 31 октября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Бесплатный цифровой форум «Территория продаж» - место для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнеров. Целью форума является организация встречи участников с экспертами ретейла, IT- и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам. Представители компаний смогли обсудить современные тенденции и успешные кейсы с коллегами, а также обменяться деловыми контактами.

Полина Коннова поделилась опытом повышения квалификации и развития коммерческого персонала в ГК «Дамате», раскрыв тему «Как мотивировать отдел продаж: тренды по повышению эффективности».

Спикер привела примеры применения эффективных инструментов развития в «Дамате». В частности, рассказала об управлении знаниями онлайн, обучении персонала по продукции, оценке компетенций и бизнес-баттлах.

«Современное производство диктует освоение новых технологий, а значит и повышение уровня квалификации персонала. Уделяя пристальное внимание развитию сотрудников, мы обеспечиваем рост и развитие самой компании, а передавая опыт малому и среднему бизнесу, вносим вклад в развитие рынка, экономики и инвестиции региона», - отметила в своем выступлении Полина Коннова.

В процессе программы также прошли выступления сотрудников «1С-Битрикс», Mail.ru, МойСклад, МТС, ГК «Моторные Технологии», «Smart Бизнес».