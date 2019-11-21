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Общество | Филиал «Пензаэнерго» выполнил более 2 000 технологических присоединений

21.11.2019|09:53
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Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» за 10 месяцев года исполнил 2 037 договоров технологического присоединения (ТП) к сетям компании.

Для этого было построено 115 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 132 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Суммарная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 60,3 МВт (мегаватт).

Среди присоединенных к сетям филиала объектов наиболее крупные - зерновой склад в Каменском районе (1,8 МВт), производственно-складские помещения (1 МВт) и свинокомплекс (2,6) в Пензенском районе, зернохранилище в Земетчинском районе (2 МВт), теплицы в Шемышейском районе (1,4 МВт), энергетическая установка - мини ТЭЦ (2МВт) и др.

Также за отчетный период проведены работы по ТП ряда социально значимых объектов, среди которых детский сад в Неверкинском районе, дом культуры в Пачелмском, храмы в Бессоновском, Пензенском, Кузнецком районах, ФАП в Земетчинском и здания многофункционального использования с квартирами, офисами, торговыми помещениями и объектами культурного и обслуживающего назначения в Пензенском районе.

Технологические присоединения потребителей проводятся в минимальные сроки, что формирует на территории региона благоприятный инвестиционный климат как для производственной сферы, так и для предприятий аграрно-промышленного комплекса.

При подаче заявок на ТП многие клиенты компании воспользовались личным кабинетом на сайте ПАО «МРСК Волги», предоставляющим возможность реализовать все этапы оформления документов онлайн, без визитов в офис.

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