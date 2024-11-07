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Из жизни

Пензячка несколько месяцев не могла получить заказанный гарнитур

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В Пензе суд рассмотрел иск к предпринимателю, занимающемуся изготовлением мебели. Недовольной осталась клиентка, заказавшая кухонный гарнитур.

Стоимость изделия составляла 78 478 рублей. Пензячка заключила договор и внесла оплату.

Гарнитур должен был появиться в квартире в течение 21 рабочего дня, однако этого не произошло. Выяснилось, что у мастеров нет нужных модулей, ручек, петель и направляющих с доводчиком.

Заказчица сначала звонила в фирму, но дело не двигалось. Письменная претензия осталась без внимания. Когда просрочка превысила 4 месяца, женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты подали иск в ее интересах, и Ленинский районный суд взыскал с предпринимателя не только внесенные клиенткой деньги, но и неустойку (78 478 рублей), компенсацию морального вреда (2 000 рублей) и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (79 478 рублей - 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя). Итого - 238 434 рублей.

В пресс-службе управления сообщили, что решение пока не вступило в законную силу.

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