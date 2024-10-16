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Общество

«Пензаэнерго» проводит комплексную работу в рамках нового закона

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Вступивший в силу 1 сентября 2024 года федеральный закон о системообразующих территориальных сетевых компаниях (СТСО) изменил принципы взаимодействия электросетевых организаций.

В каждом регионе определена одна СТСО, в Пензенской области ею по распоряжению губернатора от 3 сентября 2024 г. № 450-р стал филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

Законом закрепляются полномочия СТСО по эксплуатации, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и сетевых активов организаций, утративших статус территориальной сетевой организации (ТСО).

С 1 января 2025 года СТСО становится единым центром ответственности за электроснабжение региона и принимает участие в устранении масштабных нештатных ситуаций на сетях прочих ТСО по решению региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения.

Создана рабочая группа под руководством председателя правительства Пензенской области с участием региональных министерства государственного имущества, министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, администраций городских округов и муниципальных районов, ПАО «Россети Волга.

К настоящему времени уже утвержден список объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности Пензенской области и муниципальных образований, подлежащих передаче в безвозмездное владение и пользование. В настоящее время проводится инвентаризация объектов, а также формирование базы данных по всем бесхозяйным сетям и электросетевым объектам, подлежащим передаче СТСО на определенных законодательством основаниях.

Также в связи с изменениями системы взаимоотношений между распределительными электросетевыми организациями в компании ведется работа по заключению договоров как о порядке использования электросетевого хозяйства, так и о порядке взаимодействия при нештатных ситуациях.

Решение о создании единого центра ответственности в части эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации электросететвого хозяйства направлено на повышение надежности электроснабжения региона.

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