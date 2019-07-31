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Общество | В Пензе на 13 участках сетей пройдут повторные гидравлические испытания

31.07.2019|11:51
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Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» проведут повторные гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях. На этот раз специалистам предстоит проверить трубопроводы на прочность и плотность на 13 участках.

Гидравлические испытания – один из самых эффективных методов диагностики и контроля состояния тепловых сетей в ходе подготовки города к зиме. Проверка трубопроводов на прочность является обязательным и основополагающим мероприятием к отопительному сезону. Это возможность своевременно выявить слабые места, устранить дефектные участки летом и тем самым предупредить аварийные ситуации зимой.

В настоящее время специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» провели опрессовки на 80% магистральных сетей, находящихся в ведении компании, это порядка 112 километров. Все работы ведутся с опережением графика.

Узнать даты и сроки отключения горячего водоснабжения на время опрессовок жители города могут в своей управляющей компании. Графики размещаются на досках объявлений многоквартирных домов.

Жильцам также готовы ответить на этот вопрос по телефонам единой диспетчерской службы г. Пензы (05); (8412) 63-10-05 или по телефону диспетчерской службы АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» (8412) 20-98-80.

Также пензенцев просят при обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) немедленно сообщать об этом в оперативно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону (8412) 20-98-80.

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