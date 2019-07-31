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Общество | К учебному году пока приняты меньше половины пензенских школ и детсадов

31.07.2019|12:00
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В среду, 31 июля, на брифинге в министерстве образования его руководитель Александр Воронков рассказал, готовы ли школы и детские сады Пензенской области принять детей 1 сентября.

«К приемке предъявлено 568 юридических лиц, это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, расположенные в 1 042 объектах. На сегодняшнюю дату приняты 232 организации, это 404 объекта», - сообщил министр.

По его словам, приемка началась 15 июля и должна завершиться к 15 августа.

«Конечно, будут замечания, комиссия предъявляет жесткие требования, но будет и время на устранение замечаний», - подчеркнул Александр Воронков.

Он отметил, что в обследовании зданий принимают участие представители МЧС и Росгвардии, учитываются требования, которые в течение года предъявлялись региональным управлением Роспотребнадзора.

Говоря о ремонте образовательных учреждений, министр напомнил, что из регионального бюджета на эти цели было выделено 140 млн рублей. «Это 80 процентов, плюс 20 процентов средств выделяется муниципальными образованиями. Также средства выделяются на устранение нарушений», - уточнил Александр Воронков.

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Гость|31.07.2019 12:33|

penzainform.ru писал(a):

из регионального бюджета на эти цели было выделено 140 млн рублей. «Это 80 процентов, плюс 20 процентов средств выделяется муниципальными образованиями. Также средства выделяются на устранение нарушений», - уточнил Александр Воронков.
Пилим,пилим.......

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